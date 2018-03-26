Эрдоган заявил о наступлении турецкой армии на иракский Синджар

Силы безопасности Ирака утверждают, что на их территории нет воинских формирований третьих стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что турецкие войска начали наземное наступление в районе города Синджар на северо-западе Ирака. Об этом он заявил в воскресенье, 25 марта, передает DW.

"Мы сообщали, что движемся в направлении Синджара. Сейчас операция там стартовала", - сказал Эрдоган, но не привел подробностей.

Как отмечает издание, в свою очередь, силы безопасности Ирака подчеркивают, что на их территории нет воинских формирований третьих стран.

Напомним, 24 марта Турция заявила, что сирийский район Африн полностью освобожден от террористов, и ведутся работы по разминированию территорий с целью обеспечения безопасного возвращения мирного населения в свои дома.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с начала операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне турецкая армия ликвидировала более 3,7 тыс. бойцов курдских формирований.