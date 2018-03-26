Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ердоган заявив про наступ турецької армії на іракський Сінджар

НовиниПолітика    26.03.2018 - 07:12
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (з відкритих джерел)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (з відкритих джерел)

Сили безпеки Іраку стверджують, що на їхній території немає військових формувань третіх країн

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що турецькі війська почали наземний наступ у районі міста Сінджар на північному заході Іраку. Про це він заявив у неділю, 25 березня, передає DW.

"Ми повідомляли, що рухаємося в напрямку Сінджара. Зараз там стартувала операція", - сказав Ердоган, але не навів подробиць.

Як зазначає видання, в свою чергу, сили безпеки Іраку підкреслюють, що на їхній території немає військових формувань третіх країн.

Нагадаємо, 24 березня Туреччина заявила, що сирійський район Афрін повністю звільнений від терористів, і ведуться роботи з розмінування територій з метою гарантування безпечного повернення мирного населення у свої будинки.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що з початку операції "Оливкова гілка" в сирійському Африні турецька армія ліквідувала понад 3,7 тис. бійців курдських формувань.

 

 

Канцлер Австрії виступає за припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС Ердоган обіцяє найближчим часом зайняти сирійський Таль-Рафат
Теги публікації: Турция, Ірак, наступление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top