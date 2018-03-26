Ердоган заявив про наступ турецької армії на іракський Сінджар

Сили безпеки Іраку стверджують, що на їхній території немає військових формувань третіх країн

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стверджує, що турецькі війська почали наземний наступ у районі міста Сінджар на північному заході Іраку. Про це він заявив у неділю, 25 березня, передає DW.

"Ми повідомляли, що рухаємося в напрямку Сінджара. Зараз там стартувала операція", - сказав Ердоган, але не навів подробиць.

Як зазначає видання, в свою чергу, сили безпеки Іраку підкреслюють, що на їхній території немає військових формувань третіх країн.

Нагадаємо, 24 березня Туреччина заявила, що сирійський район Афрін повністю звільнений від терористів, і ведуться роботи з розмінування територій з метою гарантування безпечного повернення мирного населення у свої будинки.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що з початку операції "Оливкова гілка" в сирійському Африні турецька армія ліквідувала понад 3,7 тис. бійців курдських формувань.