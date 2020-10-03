Ердоган заявив про готовність Туреччини звільнити Сирію від терористів

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (aa.com.tr)

Туреччина продовжить свої операції до тих пір, поки не буде забезпечена стабільність на її південному кордоні. Туреччина знищить всі зони терору в Сирії, якщо інші сторони не дотримає своєї обіцянки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у відеозверненні, повідомляє агентство Anadolu.

"Відбиваючи спроби створити коридор терору вздовж наших кордонів, Туреччина також показала нашим сирійським братам і сестрам, що вони не самотні", - сказав він.

Ердоган підкреслив також, що Анкара ніколи не прийме ніяких дій, які можуть призвести до ще однієї людської трагедії в сирійському районі Ідліб.

З 2016 року Туреччина провела три операції за межами своєї кордону на півночі Сирії: "Щит Євфрату" (2016 рік), "Оливкова гілка" (2018 рік) і "Весна світу" (2019 рік).

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, сподівається на продовження наступу Азербайджану в Нагірному Карабасі. Він вважає, що регіон повинен бути звільнений від вірменської окупації.

У серпні Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина зробить все необхідне для забезпечення своїх прав в Чорному, Егейському та Середземному морях. Він також зробив пряме попередження Греції, якщо та спробує перешкодити їм у дослідженнях.