Эрдоган заявил о 2 тыс. наемников ЧВК "Вагнера" в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии на стороне сил Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифа Хафтара воюет две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее воевали на Донбассе и в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Андолу.

При этом Эрдоган призвал Тунис "не допустить унижение наших братьев в Ливии".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и 2 тысячи наемников из ЧВК "Вагнера"? Что они там делают?", - заявил президент Турции.

Ранее он уже обвинял Российскую Федерацию в привлечении наемников и "их работе на Хафтара", который ведет войну против правительства национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа, поддерживаемого Западом и ООН.

Лидер Турции заявлял, что его страна также может ввести войска в Ливию, раз так поступает Россия.

Напомним, ранее помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что Вашингтон призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнера". Он отмечал, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.

Кроме того, Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.