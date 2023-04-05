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Ердоган закликав до "вкрай необхідної" реформації Радбезу ООН

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Середа 05 квітня 2023 04:15
Ердоган закликав до "вкрай необхідної" реформації Радбезу ООН Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GetyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган визнав необхідність комплексної реформи Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН), що, за його словами, є "нагальною потребою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган зазначив, що сучасний світопорядок, за яким лише 5 країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.

Голова турецької держави також висловив свою надію на можливість встановлення "справедливого миру" в контексті війни Росії проти України. Ердоган вважає, що такий вихід з конфлікту дозволить "обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, в який його втягнули".

Нагадаємо, що колишній держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росії та Китаю не місце в Радбезі ООН.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав бойкотувати будь-які засідання під егідою РФ.

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Реджеп Тайіп Ердоган ООН
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