Ердоган закликав Швецію вжити заходів проти тероризму задля підтримки членства в НАТО

Ердоган, який понад рік затримував ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, несподівано погодився після саміту альянсу у Вільнюсі надіслати її до парламенту Туреччини, коли законодавчий орган збереться в жовтні.

"Графік роботи турецького парламенту визначатиме процес ратифікації членства Швеції в НАТО. На користь Швеції буде, якщо вона зробить конкретні кроки по боротьбі з терористичними організаціями і з видачі терористів", - заявив Ердоган.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО торік у відповідь на вторгнення Росії в Україну, відмовившись від політики військового неприєднання, яка тривала протягом усієї холодної війни. Фінляндія швидко вступила до альянсу, проте Туреччина та Угорщина відмовилися ратифікувати заявку Швеції.

Анкара звинувачує Стокгольм у тому, що він занадто мало робить для боротьби з тими, кого Туреччина вважає терористами, в основному з членами забороненої Робітничої партії Курдистану (РПК) і угруповання, яке Анкара звинувачує в організації невдалого перевороту 2016 року, і екстрадиція є ключовим каменем спотикання.

Нещодавно вищий суд Швеції заблокував екстрадицію двох турецьких громадян, які, на думку Анкари, входять до складу терористичного угруповання.

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