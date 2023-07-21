Эрдоган призвал Швецию принять меры против терроризма ради поддержки членства в НАТО

Эрдоган, более года задерживавший ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, неожиданно согласился после саммита альянса в Вильнюсе направить ее в парламент Турции, когда законодательный орган соберется в октябре.

"График работы турецкого парламента будет определять процесс ратификации членства Швеции в НАТО. В пользу Швеции будет, если она предпримет конкретные шаги по борьбе с террористическими организациями и по выдаче террористов", - заявил Эрдоган.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину, отказавшись от политики военного неприсоединения, продолжавшейся на протяжении всей холодной войны. Финляндия быстро вступила в альянс, однако Турция и Венгрия отказались ратифицировать заявку Швеции.

Анкара обвиняет Стокгольм в том, что он слишком мало делает для борьбы с теми, кого Турция считает террористами, в основном с членами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и группировки, которую Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота 2016 году, и экстрадиция является ключевым камнем преткновения.

Недавно высший суд Швеции заблокировал экстрадицию двух турецких граждан, которые, по мнению Анкары, входят в состав террористической группировки.

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