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Эрдоган призвал Швецию принять меры против терроризма ради поддержки членства в НАТО

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Турция примет решение о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в зависимости от сотрудничества со Стокгольмом в борьбе с терроризмом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган, более года задерживавший ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, неожиданно согласился после саммита альянса в Вильнюсе направить ее в парламент Турции, когда законодательный орган соберется в октябре.

"График работы турецкого парламента будет определять процесс ратификации членства Швеции в НАТО. В пользу Швеции будет, если она предпримет конкретные шаги по борьбе с террористическими организациями и по выдаче террористов", - заявил Эрдоган.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году в ответ на вторжение России в Украину, отказавшись от политики военного неприсоединения, продолжавшейся на протяжении всей холодной войны. Финляндия быстро вступила в альянс, однако Турция и Венгрия отказались ратифицировать заявку Швеции.

Анкара обвиняет Стокгольм в том, что он слишком мало делает для борьбы с теми, кого Турция считает террористами, в основном с членами запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и группировки, которую Анкара обвиняет в организации неудавшегося переворота 2016 году, и экстрадиция является ключевым камнем преткновения.

Недавно высший суд Швеции заблокировал экстрадицию двух турецких граждан, которые, по мнению Анкары, входят в состав террористической группировки.

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ШвецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО