Ердоган закликає говорити з Путіним. Щоб відкрити "двері миру"
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав світових лідерів говорити з президентом РФ Володимиром Путіним, аби "відчинити двері світу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Haber.
"На жаль, ООН не змогла покласти край війні та зупинити кровопролиття, а також знайти вирішення енергетичної та продовольчої криз, що виникли в результаті війни", - заявив Ердоган.
Президент Туреччини сказав, що створення "зернового коридору" відновили деяку довіру до організації, але немає сумнівів у тому, що необхідно докласти більших зусиль для припинення війни
"Лідери повинні просувати цей канал. Іншими словами, кожен, хто має більш-менш стосунки з паном Путіним, повинен обговорити з ним ці питання, щоб відкрити ці двері", - додав Ердоган.
Він підкреслив, що цей заклик стосується і президента України Володимира Зеленського. Оскільки, на його думку, прояв абсолютно різних негативних підходів не дасть очікуваного результату.
"Навпаки, я думаю, що кількість смертей та руйнувань тут ще більше зросте", - сказав наостанок президент Туреччини.
Нагадаємо, що Ердоган заявив, що Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених.
Також, Ердоган закликав усі країни підтримати зусилля Туреччини щодо встановлення миру в Україні.
Раніше, президент Туреччини заявив, що повернення захоплених Росією земель Україні стане важливим кроком для переговорів
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