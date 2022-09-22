Эрдоган призывает говорить с Путиным. Чтобы открыть "дверь мира"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы "открыть двери мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на A Haber .

"К сожалению, ООН не смогла положить конец войне и остановить кровопролитие, а также найти разрешение энергетического и продовольственного кризисов, возникших в результате войны", - заявил Эрдоган.

Президент Турции сказал, что создание "зернового коридора" восстановило некоторое доверие к организации, но нет сомнений в том, что необходимо приложить большие усилия для прекращения войны

"Лидеры должны продвигать этот канал. Другими словами, каждый, кто имеет более-менее отношения с господином Путиным, должен обсудить с ним эти вопросы, чтобы открыть эту дверь", - добавил Эрдоган.

Он подчеркнул, что этот призыв касается и президента Украины Владимира Зеленского. Поскольку, по его мнению, проявление совершенно разных отрицательных подходов не даст ожидаемого результата.

"Напротив, я думаю, что количество смертей и разрушений здесь еще больше возрастет", - сказал президент Турции.