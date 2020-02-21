ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган впервые подтвердил присутствие бойцов сирийской оппозиции в Ливии

Новости » Политика     21.02.2020 - 19:24
Эрдоган впервые подтвердил присутствие бойцов сирийской оппозиции в Ливии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

По словам Эрдогана, в Ливии есть люди из "Сирийской национальной армии"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые признал, что в Ливии наряду с турецкими военными находятся бойцы сирийской оппозиции. Об этом сообщает Аlarabiya.

Он заявил, что Турция присутствует в Ливии посредством своих инструкторов.

"Также там есть люди из "Сирийской национальной армии", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Российскую Федерацию в управлении войной в Ливии. Эрдоган утверждает, что за гражданской войной в Ливии стоят российские чиновники "высшего уровня", которые управляют частными вооруженными формированиями.

В частности, он показал журналистам фотографию, где запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, человек, являющийся главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями странам, которые поддерживают гражданскую войну в Ливии.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, страны, нарушающие эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам в Ливии, не останутся безнаказанными.

Турция сохранит военное присутствие в Сирии, - Эрдоган ЕС призвал к прекращению военных действий в Идлибе
Новости Украины Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияСирияЛивия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь