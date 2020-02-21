Эрдоган впервые подтвердил присутствие бойцов сирийской оппозиции в Ливии

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

По словам Эрдогана, в Ливии есть люди из "Сирийской национальной армии"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые признал, что в Ливии наряду с турецкими военными находятся бойцы сирийской оппозиции. Об этом сообщает Аlarabiya.

Он заявил, что Турция присутствует в Ливии посредством своих инструкторов.

"Также там есть люди из "Сирийской национальной армии", - сказал Эрдоган.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Российскую Федерацию в управлении войной в Ливии. Эрдоган утверждает, что за гражданской войной в Ливии стоят российские чиновники "высшего уровня", которые управляют частными вооруженными формированиями.

В частности, он показал журналистам фотографию, где запечатлены командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, человек, являющийся главой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель Генштаба ВС Валерий Герасимов.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями странам, которые поддерживают гражданскую войну в Ливии.

По словам главы немецкого внешнеполитического ведомства, страны, нарушающие эмбарго на поставки оружия враждующим сторонам в Ливии, не останутся безнаказанными.