Ердоган вперше підтвердив присутність бійців сирійської опозиції в Лівії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

За словами Ердогана, в Лівії є люди із "Сирійської національної армії"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вперше визнав, що в Лівії разом з турецькими військовими знаходяться бійці сирійської опозиції. Про це повідомляє Аlarabiya.

Він заявив, що Туреччина присутня в Лівії за допомогою своїх інструкторів.

"Також там є люди з "Сирійської національної армії", - сказав Ердоган.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Російську Федерацію в управлінні війною в Лівії. Ердоган стверджує, що за громадянською війною в Лівії стоять російські чиновники "вищого рівня", які управляють приватними збройними формуваннями.

Зокрема, він показав журналістам фотографію, де зображені командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар, людина, яка є главою приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера", міністр оборони РФ Сергій Шойгу і керівник Генштабу ЗС Валерій Герасимов.

У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив санкціями країнам, які підтримують громадянську війну в Лівії.

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, країни, що порушують ембарго на поставки зброї ворогуючим сторонам у Лівії, не залишаться безкарними.