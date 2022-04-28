Эрдоган о войне России против Украины: надеемся, что мир уже близок

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что война России против Украины скоро завершится, и будет установлен мир. По его мнению, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша должны позитивно повлиять на решение конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haberglobal.com .

"Мы надеемся, что мир близок. После своих встреч в Украине и России господин (генсек ООН, - ред.) Гутерриш позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли позитивно", - отметил Эрдоган.

Напомним, сегодня турецкий президент провел очередной телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и снова заявил о готовности взять инициативу по урегулированию военного конфликта между Украиной и РФ.

До этого он предлагал провести встречу Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле.

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