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Ердоган знову запропонує Путіну зустрітися із Зеленським, - ЗМІ

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Анкара, Понеділок 12 вересня 2022 10:03
Ердоган знову запропонує Путіну зустрітися із Зеленським, - ЗМІ Фото: Ердоган знову запропонує Путіну зустрітися із Зеленським (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

Зустріч Ердогана і Путіна запланована на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Найважливішою темою зустрічі стане війна в Україні, зазначає видання.

"Ердоган передасть своєму російському колезі меседж, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для припинення війни і досягнення стійкого припинення вогню в рамках посередницьких ініціатив. Президент Ердоган, який повторить Путіну свою пропозицію про зустріч лідерів в Туреччині, зробить акцент на дипломатичному рішенні", - пише Hurriyet.

Також повідомляється, що одним з головних пунктів порядку на майбутній зустрічі лідерів буде функціонування "зернового коридору".

"Ердоган попросить, щоб російські товари відправлялися по коридору на судах під координацією Туреччини", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що поки мова про зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського не йде. Для цього нібито потрібен фундамент домовленості.

Зеленський у свою чергу заявив, що Росія повинна показати прагнення для переговорів. Для цього Москва повинна визнати свій статус окупанта.

Однак пізніше український президент наголосив, що нині він не планує розпочинати переговори з російським диктатором.

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