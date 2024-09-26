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Ердоган висловив сподівання на участь Туреччини у саміті миру

Четвер 26 вересня 2024 20:45
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Ердоган висловив сподівання на участь Туреччини у саміті миру Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президет Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова взяти участь у другому саміті миру, який організовує Україна. Він вважає, що війну можна за допомогою дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

"Ми сказали, що готові взяти участь у цій конференції... Ми сподіваємося, що ми, як Туреччина, візьмемо участь у встановленні миру в регіоні. Ми, мабуть, є країною, яка найбільше прагне справедливого миру в українсько-російській війні", - заявив Ердоган.

За його словами, Туреччина прагне миру, а закінчити війну можна за допомогою дипломатії та діалогу. За умови, що і воюючі сторони, і інші учасники вірять у те, що можна розв'язати проблеми таким чином.

"На жаль, наразі ми до цього не близькі. Ми розглядаємо той факт, що ми можемо вести переговори як з українською, так і з російською стороною, як перевагу на шляху до миру. Якщо ми зможемо пройти цей складний шлях і досягти своєї мети, ми зробимо велику послугу людству", - вважає президент Туреччини.

План перемоги Зеленського і другий Саміт миру

Україна невдовзі планує провести другий саміт миру, який відбудеться після напрацювання спільного мирного плану з 10 пунктів української "формули миру". Ймовірно зустріч може відбутися до кінця 2024 року.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що план миру готовий, а першим його побачить президент США Джо Байден, з яким глава держави зустрінеться під час візиту в Америку наступного тижня.

Про те, чому Росія не планує брати участь у другому Саміті миру, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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