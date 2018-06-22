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Інтерв'ю

Ердоган: Туреччина готова усунути будь-яку загрозу нацбезпеці

НовиниПолітика    22.06.2018 - 16:55
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Ердоган заявив, що Туреччина має намір повернути в сирійський район Манбидж біженців

Туреччина готова усунути будь-яку загрозу нацбезпеці. Про це заявив президент країни на передвиборному мітингу в Стамбулі, повідомляє "Анадолу".

"На сьогодні турецька армія проводить операцію проти терористів в районі Кандиль на півночі Іраку, а якщо потрібно, вдарить по бойовиках в районі Синджар. Туреччина готова усунути будь-яку загрозу нацбезпеку", - заявив він.

Крім того, Ердоган заявив, що Туреччина має намір повернути в сирійський район Манбидж біженців, зазначивши, що бронетехніка Збройних сил Туреччини патрулює цей район Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що армія Туреччини повідомила, що її підрозділи, а також підрозділи армії Сполучених Штатів Америки (США) почали патрулювання в околицях міста Манбидж на півночі Сирії.

У Туреччині в результаті ДТП з автобусом постраждали 45 осіб Туреччина та США розпочали патрулювання на півночі Сирії
Теги публікації: Турция, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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