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Ердоган і Трамп поговорили про затримання дружини і сестри аль-Багдаді

Новини » В світі     07.11.2019 - 01:46
Ердоган і Трамп поговорили про затримання дружини і сестри аль-Багдаді
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп повідомив, що провів "хорошу телефонну розмову з президентом Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган телефоном розповів президентові США Дональду Трампу про затримання в Сирії дружини і сестри лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді. Про це Трамп написав у своєму Тwitter.

Трамп повідомив, що провів "хорошу телефонну розмову" з Ердоганом.

"Він повідомив мені, що вони (турецькі військові, - ред.) Взяли в полон численних бойовиків і ділові, включаючи дружину і сестру аль-Багдаді ", - написав президент США.

Також, за словами Трампа, вони поговорили "про кордон Туреччини з Сирією, боротьбу з тероризмом, припинення ворожих відносин з курдами і про багато іншого".

Трамп також заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Ердоганом у Білому домі, намічену на 13 листопада.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що турецькі служби безпеки затримали дружину аль-Багдаді.

Також 6 листопада стало відомо, що у місті Азаз на півночі Сирії затримали сестру покійного лідера "Ісламської держави". Влада Туреччини сподівається отримати від неї інформацію про роботу "Ісламської держави". Також допитують її чоловіка і невістку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.

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