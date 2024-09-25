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Ердоган: США та інші члени НАТО не хочуть, щоб Україна вступала до Альянсу

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччина має намір "без поспіху" розглядати питання вступу України до НАТО. При цьому частина країн нібито виступає проти українського членства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана для NBC News.

За словами Ердогана, США та інші країни НАТО "не хочуть, щоб Україна була державою-членом".

"Це не ті питання, з якими потрібно поспішати. І коли ми ухвалюємо рішення, ми завжди враховуємо позицію інших країн-членів НАТО, ми обговорюємо ці можливі питання за столом і приймаємо остаточне рішення відповідно", - заявив турецький лідер.

За його словами, Туреччина стежитиме за розвитком подій, обговореннями і прийде до остаточного рішення у цьому питанні.

У той же час Ердоган згадав, що відносини Росії з Туреччиною продовжуються у політичній, економічній, культурній сферах, а також у сфері оборонної промисловості.

"У них (стосунках з РФ - ред.) багато вимірів, і наша солідарність, наша взаємодія триває, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", - додав він.

 

Що передувало

Нагадаємо, на вашингтонському саміті НАТО, який відбувся на початку липня, Україна хотіла б, щоб західні союзники запросили її стати членом Альянсу. Цього так і не сталося.

Країни НАТО обмежилися обіцянкою, що вступ України до НАТО є незворотним.

Як розповідала віце-прем'єр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, проти такого запрошення виступали США та Німеччина.

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НАТОСполучені Штати АмерикиТуреччинаРеджеп Тайіп Ердоган