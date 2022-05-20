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Эрдоган согласился на переговоры с Финляндией о ее вступлении в НАТО

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал разговор с финским представителем по поводу заявки Хельсинки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

21 мая пройдут переговоры представителей Турции и Финляндии. Они обсудят финскую заявку на членство в НАТО.

В разговоре с прессой в пятницу Эрдоган заявил, что уже продискутировал вопрос с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Кроме того, на субботу запланирован разговор турецкого президента с представителем Соединенного Королевства.

Пока Эрдоган не раскрыл, с кем из руководителей Британии и Финляндии будет разговаривать. Главная тема беседы – нежелание Турции дать согласие на вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана.

Ранее появилась гипотеза о возможной роли посредника в разрешении спора для президента США Джо Байдена. Он после встречи с президентом Финляндии Ниинистё и премьер-министром Швеции Андерссон якобы должен был проложить дипломатические мосты к Эрдогану.

К слову, Россия запланировала развернуть дополнительные силы из-за желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

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НАТОТурцияФинляндияРеджеп Тайип Эрдоган