Ердоган погодився на перемовини з Фінляндією про її вступ у НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував розмову з фінським представником щодо заявки Гельсінкі на приєднання до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
21 травня відбудуться перемовини представників Туреччини та Фінляндії. Вони обговорять фінську заявку на членство в НАТО.
У розмові з пресою у п'ятницю Ердоган заявив, що вже продискутував питання з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Окрім того, на суботу запланована розмова турецького президента з представником Сполученого Королівства.
Наразі Ердоган не розкрив, із ким із керманичів Британії та Фінляндії розмовлятиме. Головна тема бесіди – небажання Туреччини дати згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану.
Раніше з'явилася гіпотеза про можливу роль посередника у вирішенні суперечки для президента США Джо Байдена. Він після зустрічі з президентом Фінляндії Нііністьо та прем'єр-міністеркою Швеції Андерссон нібито мав прокласти дипломатичні мости до Ердогана.
До слова, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити в НАТО.
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