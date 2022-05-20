RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган погодився на перемовини з Фінляндією про її вступ у НАТО

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував розмову з фінським представником щодо заявки Гельсінкі на приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

21 травня відбудуться перемовини представників Туреччини та Фінляндії. Вони обговорять фінську заявку на членство в НАТО.

У розмові з пресою у п'ятницю Ердоган заявив, що вже продискутував питання з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Окрім того, на суботу запланована розмова турецького президента з представником Сполученого Королівства.

Наразі Ердоган не розкрив, із ким із керманичів Британії та Фінляндії розмовлятиме. Головна тема бесіди – небажання Туреччини дати згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції через їхню лояльність до Робітничої партії Курдистану.

Раніше з'явилася гіпотеза про можливу роль посередника у вирішенні суперечки для президента США Джо Байдена. Він після зустрічі з президентом Фінляндії Нііністьо та прем'єр-міністеркою Швеції Андерссон нібито мав прокласти дипломатичні мости до Ердогана.

До слова, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОТурцияФинляндияРеджеп Тайіп Ердоган