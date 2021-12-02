Эрдоган сменил министра финансов Турции на фоне протестов из-за падения лиры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Resmi Gazеte .

Глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати. Ранее он занимал должность заместителя главы Минфина.

На прошлой неделе курс турецкой лиры упал до самого низкого уровня в истории. Турецкая валюта подешевела на 18%, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Падение национальной валюты Турции произошло после того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца. С начала текущего года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.

Ранее сообщалось, что курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к рублю.

До этого стало известно, что Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Мурата Уйсала. Такое решение было также принято на фоне рекордного обвала курса турецкой лиры.