Эрдоган сменил министра финансов Турции на фоне протестов из-за падения лиры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана. Увольнение связано с рекорлным обвалом лиры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Resmi Gazеte.
Глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати. Ранее он занимал должность заместителя главы Минфина.
На прошлой неделе курс турецкой лиры упал до самого низкого уровня в истории. Турецкая валюта подешевела на 18%, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.
Падение национальной валюты Турции произошло после того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца. С начала текущего года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.
Ранее сообщалось, что курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к рублю.
До этого стало известно, что Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Мурата Уйсала. Такое решение было также принято на фоне рекордного обвала курса турецкой лиры.
Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.