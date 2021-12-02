ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эрдоган сменил министра финансов Турции на фоне протестов из-за падения лиры

Новина українською →
Анкара, Четверг 02 декабря 2021 02:59
Эрдоган сменил министра финансов Турции на фоне протестов из-за падения лиры Фото: президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу Минфина страны Лютфи Эльвана. Увольнение связано с рекорлным обвалом лиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Resmi Gazеte.

Глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати. Ранее он занимал должность заместителя главы Минфина.

На прошлой неделе курс турецкой лиры упал до самого низкого уровня в истории. Турецкая валюта подешевела на 18%, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар.

Падение национальной валюты Турции произошло после того, как Эрдоган похвалил Центробанк страны за третье снижение ставок за три месяца. С начала текущего года лира потеряла почти 40% стоимости к доллару.

Ранее сообщалось, что курс лиры обновил рекордный минимум по отношению к рублю.

До этого стало известно, что Эрдоган уволил главу Центробанка Турции Мурата Уйсала. Такое решение было также принято на фоне рекордного обвала курса турецкой лиры.

Напомним, в Турции начались акции протеста из-за обвала местной валюты - лиры - по отношению к доллару. Протестующие требуют отставки правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Пятый пакет санкций против Беларуси: Bloomberg узнал, кто попал в список
Пятый пакет санкций против Беларуси: Bloomberg узнал, кто попал в список
DAILY
Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Андрей Ермак: Атакуя государство, олигархи угрожают самому существованию Украины