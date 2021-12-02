Ердоган змінив міністра фінансів Туреччини на тлі протестів через падіння ліри

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відправив у відставку главу Мінфіну країни Лютфі Ельвана. Звільнення пов'язане з рекорлним обвалом ліри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Resmi Gazеte .

Глава держави призначив на посаду міністра фінансів Нуреддіна Небаті. Раніше він обіймав посаду заступника голови Мінфіну.

Минулого тижня курс турецької ліри впав до найнижчого рівня в історії. Турецька валюта подешевшала на 18%, впавши з 11,37 до 13,21 ліри за долар.

Падіння національної валюти Туреччини відбулося після того, як Ердоган похвалив Центробанк країни за третє зниження ставок за три місяці. З початку поточного року ліра втратила майже 40% вартості до долара.

Раніше повідомлялося, що курс ліри оновив рекордний мінімум по відношенню до рубля.

До цього стало відомо, що Ердоган звільнив главу Центробанку Туреччини Мурата Уйсала. Таке рішення було також прийнято на тлі рекордного обвалу курсу Турецької ліри.