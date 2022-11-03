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Ердоган про Шольца: він змінив своє ставлення до Путіна і позицію щодо Росії

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Дипломатія лідерів має вирішальне значення для вирішення проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц мав зовсім іншу позицію щодо Путіна місяць тому і змінив свою позицію щодо Росії, наголошуючи на спільній позиції", - заявив Ердоган у четвер, 3 листопада.

Як повідомлялось, у вівторок, 1 листопада, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Темою розмови була "зернова угода".

До цього, на початку жовтня, лідер фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольф Мютзеніх закликав Німеччину спробувати разом із США шукати спосіб завершити війну в Україні шляхом переговорів.

Таку ж саму думку майже той же час висловив і президент Туреччини. На думку Ердогана, найгірший мир в Україні кращий за війну. Для прикладу він згадав зернову угоду та обмін полоненими.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна в УкраїніОлаф Шольц