Ердоган розраховує провести переговори з Путіним у найближчі два дні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розраховує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчі два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Реджепа Ердогана турецькому телеканалу NTV .

Він також зазначив, що активно обговорював із російським диктатором реалізацію "зернової угоди" та можливість обробки російського зерна на турецьких млинах, а також надсилання його африканським країнам.

"У найближчі два-три дні планую провести ще одну розмову з президентом Путіним", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, 24 лютого президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У ході переговорів лідери двох країн обговорили землетруси у Туреччині та війну Росії проти України.

Додамо, що раніше Ердоган пропонував Зеленському стати посередником у переговорах із РФ.

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