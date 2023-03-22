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Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшие два дня

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Реджепа Эрдогана турецкому телеканалу NTV .

"В ближайшие два-три дня планирую провести еще один разговор с президентом Путиным", - сказал Эрдоган.

Он также отметил, что активно обсуждал с российским диктатором реализацию "зерновой сделки" и возможность обработки российского зерна на турецких мельницах, а также отправки его африканским странам.

Напомним, 24 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.

Добавим, ранее Эрдоган предлагал Зеленскому стать посредником в переговорах с РФ.

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Реджеп Тайип Эрдоган