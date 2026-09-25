Ердоган розповів, як просувається відновлення зернового коридору в Чорному морі

"Питання безпеки в Чорному морі дуже важливе як для нас, так і для нашого регіону. Чорне море не є фронтом цієї війни і ніколи не повинно ним стати", - заявив Ердоган.

За його словами, у переговорах зі сторонами Туреччина детально пояснює необхідність відновлення безпеки судноплавства - це принесе одразу дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни.

Ердоган наголосив: Туреччина чітко заявила, що не приймає атак на торговельні судна в Чорному морі, хто б їх не здійснював, і очікує від сторін відповідальної поведінки.

"Ми знову активізували зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки", - повідомив президент.

Він додав, що ще раз обговорив це питання з Володимиром Зеленським, і "відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною".