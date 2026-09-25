UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ердоган розповів, як просувається відновлення зернового коридору в Чорному морі

01:26 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)

Туреччина активізувала зусилля для відновлення зернового коридору в Чорному морі та пришвидшила дипломатичні кроки в цьому напрямку. Питання вже обговорили з Україною, відповідь виявилась позитивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента Туреччини для журналістів у Нью-Йорку.

"Питання безпеки в Чорному морі дуже важливе як для нас, так і для нашого регіону. Чорне море не є фронтом цієї війни і ніколи не повинно ним стати", - заявив Ердоган.

За його словами, у переговорах зі сторонами Туреччина детально пояснює необхідність відновлення безпеки судноплавства - це принесе одразу дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни.

Ердоган наголосив: Туреччина чітко заявила, що не приймає атак на торговельні судна в Чорному морі, хто б їх не здійснював, і очікує від сторін відповідальної поведінки.

"Ми знову активізували зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки", - повідомив президент.

Він додав, що ще раз обговорив це питання з Володимиром Зеленським, і "відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною".

Нагадаємо, Зеленський уже зустрічався з Ердоганом та обговорював безпеку в Чорному морі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Ще напередодні Туреччина передала Україні та РФ пропозицію щодо деескалації в Чорному морі - країна розробила план виходу з кризи в регіоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ТуреччинаЗерновий коридор