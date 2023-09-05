Ердоган про російсько-українську війну: миру на горизонті не видно

"На жаль, війна, яка триває вже 1,5 роки, все ще триває. На горизонті також немає жодної обнадійливої перспективи миру", - сказав він.

Як зазначив Ердоган, позиція Туреччини щодо війни не змінюється. "З самого першого дня ми завжди захищали світ, діалог і дипломатію. Ми вперто працювали, щоб запобігти подальшому кровопролиттю. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати олію у вогонь, ми постаралися домогтися того, щоб обидві сторони зустрілися на загальній основі", - сказав він.

Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори, а на думку Ердогана, нібито в цій війні не повинно бути ні переможця, ні того, хто програв.

"Так само ми продовжимо свою роль посередника, як у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС", - додав він.

Візит Ердогана до Путіна

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 4 вересня літав у Сочі на зустріч із Путіним. Перед візитом видання Milliyet повідомляло, що Ердоган передасть, що він готовий взяти на себе роль посередника та надати всі види підтримки, включаючи проведення прямих переговорів, для забезпечення міцного миру між Росією та Україною.

Нагадаємо, станом на середину червня 2023 року три чверті українців (77%) повністю впевнені у перемозі України, ще 16% скоріше вірять у перемогу над Росією. Близько третини опитаних (31%) сподіваються, що перемога настане до кінця 2023 року. Ще третина (32%) очікує на перемогу протягом 1-2 років (до кінця 2025 року). Близько 13% українців вважають, що на перемогу доведеться чекати не менше 3-5 років.