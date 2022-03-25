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Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

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Анкара, Пятница 25 марта 2022 11:24
Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным в ближайшие дни Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в конце текущей недели или в начале следующей может состояться телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он планирует обсудить итоги саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Возможно, у меня будет телефонный разговор с Путиным в эти выходные или в начале недели, на которой мы должны дать оценку встречам на саммите НАТО, а затем сказать ему: "Теперь ты должен быть архитектором шага, который будет сделан для мира" для последующего процесса. Мы должны стремиться урегулировать этот вопрос, сказав ему "выйди из этого с честью"", - заявил он.

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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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