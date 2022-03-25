Ердоган розраховує провести переговори з Путіним найближчими днями

"Можливо, у мене буде телефонна розмова з Путіним в ці вихідні або на початку тижня, на якому ми повинні дати оцінку зустрічам на саміті НАТО, а потім сказати йому: "тепер ти повинен бути архітектором кроку, який буде зроблений для світу" для подальшого процесу. Ми повинні прагнути врегулювати це питання, сказавши йому "Вийди з цього з честю"", - заявив він.