Ердоган розраховує провести переговори з Путіним найближчими днями
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в кінці поточного тижня або на початку наступного може відбутися телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним. Він планує обговорити підсумки саміту НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
"Можливо, у мене буде телефонна розмова з Путіним в ці вихідні або на початку тижня, на якому ми повинні дати оцінку зустрічам на саміті НАТО, а потім сказати йому: "тепер ти повинен бути архітектором кроку, який буде зроблений для світу" для подальшого процесу. Ми повинні прагнути врегулювати це питання, сказавши йому "Вийди з цього з честю"", - заявив він.
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