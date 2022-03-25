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Ердоган розраховує провести переговори з Путіним найближчими днями

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Анкара, П'ятниця 25 березня 2022 11:24
Ердоган розраховує провести переговори з Путіним найближчими днями Фото: Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в кінці поточного тижня або на початку наступного може відбутися телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним. Він планує обговорити підсумки саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Можливо, у мене буде телефонна розмова з Путіним в ці вихідні або на початку тижня, на якому ми повинні дати оцінку зустрічам на саміті НАТО, а потім сказати йому: "тепер ти повинен бути архітектором кроку, який буде зроблений для світу" для подальшого процесу. Ми повинні прагнути врегулювати це питання, сказавши йому "Вийди з цього з честю"", - заявив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Реджеп Тайіп Ердоган Володимир Путін
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