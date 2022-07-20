Эрдоган рассчитывает подписать зерновой меморандум с Россией и Украиной на этой неделе

"У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море", - сообщил турецкий президент.

По его словам, он несколько раз обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Министерства иностранных дел и национальной обороны т Турции провели встречи со сторонами.

"В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.