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Эрдоган рассчитывает подписать зерновой меморандум с Россией и Украиной на этой неделе

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на текущей неделе. Это произойдет на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

"У нас есть посредничество в качестве принимающей стороны. Мы давно работаем над экспортом украинского зерна через Черное море", - сообщил турецкий президент.

По его словам, он несколько раз обсуждал этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Министерства иностранных дел и национальной обороны т Турции провели встречи со сторонами.

"В итоге на состоявшейся на прошлой неделе в Стамбуле технической встрече была достигнута договоренность по основным направлениям процесса в рамках плана ООН. На этой неделе мы хотим связать этот меморандум в письменный текст", - сказал Эрдоган.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина на переговорах в Стамбуле предложила создать алгоритм навигации в Черном море для экспорта зерна.

Генсек ООН Антониу Гуттериш отмечал, что переговоры вселяют оптимизм.

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Турция