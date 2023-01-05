UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ердоган провів переговори із Зеленським: запропонував посередництво Туреччини

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган провели телефонну розмову. Однією з тем обговорень було посередництво Анкари у питанні миру між РФ та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Як зазначає видання, під час перемовин лідери двох країн обговорили надання Україні гуманітарної допомоги та підтримки для відновлення енергетичної інфраструктури.

"Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між Росією та Україною", - пише Hurriyet.

Також, за інформацією видання, турецький лідер заявив про готовність його країни зробити дипломатичний внесок для прискорення вирішення проблеми, що виникла навколо Запорізької АЕС, а також підтвердив продовження роботи з обміну полоненими між Україною та Росією.

Оновлено 17:10

Зеленський також підтвердив переговори з турецьким лідером.

"Поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Торкнулися тем безпекової співпраці, зокрема щодо ЗАЕС - загарбників там не повинно бути, обміну військовополоненими, розвитку зернової угоди. Був радий почути, що Туреччина готова брати участь у реалізації нашої "формули миру" , - написав голова української держави у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Ердоган провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, на яких президент Туреччини запропонував рішення щодо України.

Також ми писали, що Ердоган розповів про нову схему експорту російського зерна за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВійна Росії проти України