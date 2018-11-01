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США и Турция начали совместное патрулирование на севере Сирии

Новости » Политика    01.11.2018 - 21:30
Фото: Хулузи Акар (cdnuploads.aa.com.tr)
Фото: Хулузи Акар (cdnuploads.aa.com.tr)

С июня силы Турции и США осуществляли скоординированное, но независимое патрулирование вблизи Манбиджа

Турецкие и американские силы начали совместное патрулирование на севере Сирии в районе города Манбидж. Об этом заявил министр обороны Турции Хулузи Акар, сообщает Reuters.

Манбидж, расположенный примерно в 30 км от турецкой границы, стал источником разногласий между Анкарой и Вашингтоном после того, как курдские силы взяли под контроль этот регион в 2016 году, вытеснив при поддержке США террористов "Исламского государства".

С июня силы Турции и США осуществляли скоординированное, но независимое патрулирование вблизи Манбиджа.

Очевидцы сообщают, что сегодня конвой из шести военных транспортных средств, некоторые из которых были под американским и турецким флагами, вел патрулирование примерно в 20 км от Манбиджа.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция договорилась с США о совместных действиях в сирийском регионе Манбидж.

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