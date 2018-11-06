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Ердоган проти спільного патрулювання військових США із курдами у Сирії

Новини » Політика    06.11.2018 - 20:19
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (kremlin.ru)
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (kremlin.ru)

Спільне патрулювання може стати причиною проблем на кордоні, та закликав президента США припинити його

Спільне патрулювання сил США з представниками Робітничої партії Курдистану в Сирії - неприйнятне. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після свого виступу в парламенті, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet

"Спільне патрулювання сил США з представниками сепаратистської терористичної організації РПК (Робітнича партія Курдистану, - ред.) неприйнятне", - сказав Ердоган.

Він переконаний, що спільне патрулювання може стати причиною проблем на кордоні, та закликав президента США Дональда Трампа припинити його.

"Такі дії (спільне з РПК патрулювання, - ред.) можуть призвести до серйозних проблем на кордоні. Вірю, що президент США Дональд Трамп дасть розпорядження про припинення цих дій", - наголосив Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що турецькі і американські сили почали спільне патрулювання на півночі Сирії в районі міста Манбідж. 

Манбідж, розташований приблизно в 30 км від турецького кордону, став джерелом розбіжностей між Анкарою і Вашингтоном після того, як курдські сили взяли під контроль цей регіон в 2016 році, витіснивши при підтримці США терористів "Ісламської держави".

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