Ердоган закликає Саудівську Аравію повідомити, де тіло журналіста Хашкаджі

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

Тіло журналіста досі не знайшли

Голова Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликає Саудівську Аравію повідомити, де зараз знаходиться тіло вбитого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Турецький президент зазначив, що Ер-Ріяд також має повідомити особу "місцевого помічника", який, як вважають, забрав тіло журналіста від саудівських агентів, які вбили його.

Ердоган також поінформував, що прокурор із Саудівської Аравії має зустрітися з прокурором Стамбула в цій справі 28 жовтня.

Підкреслимо, тіло журналіста досі не знайшли.

Нагадаємо, Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті критика монаршого двору Джамаля Хашкаджі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Прокурори вважають вбивство заздалегідь спланованим. Саудівські слідчі прийшли до такого висновку після ознайомлення із доказами, представленими турецькою стороною у рамках спільного розслідування.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло убитого відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі було виявлено в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Також повідомлялося, що тіло журналіста розчленили, а його обличчя спотворили.

Однак пізніше президент Туреччини заявив, що тіло Хашкаджі до сих пір не знайдено. А влада Саудівської Аравії не дала дозвіл на обшук колодязя на території свого генконсульства.