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Ердоган закликав ЄС спільно написати нову сторінку історії

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Анкара, Понеділок 09 травня 2022 13:43
Ердоган закликав ЄС спільно написати нову сторінку історії Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган виступив зі спеціальним посланням із нагоди Дня Європи та закликав Європейський Союз написати нову історію свого розвитку разом із Туреччиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Глава держави в своєму виступі заявив про відхід ЄС в останні роки від заявлених цілей. Керівництво об'єднання нібито потрапило під вплив короткотермінових інтересів окремих держав.

Ердоган нагадав про основи Декларації Шульмана – запобігання протиріччям і відмінностям у взаєминах між європейськими країнами, взаємна інтеграція в інтегруванні миру, сприяння розвитки та стабільності в Європі.

За словами лідера Туреччини, нині в самісінькому центрі Європи розгорнулася трагедія, що є попередженням для ЄС. "Сучасна Європа як ніколи потребує солідарності та співпраці, і найголовніше – відважної та концептуальної позиції. Сьогодні Туреччина – це не тільки країна-кандидат і член НАТО, але й сильний і вагомий партнер, що робить значний внесок у запобігання викликів на континенті", – відзначив він.

Ердоган загострив увагу на негативні наслідки російсько-української війни для планети. Основні виклики, пов'язані з нею – безпека, міграція, ланцюжок постачання і енергоресурси.

Турецький президент вкотре заявив про збереження курсу на повноправне членство в ЄС і "терплячий і рішучий" рух до нього. Вступ Туреччини до ЄС, на думку Ердогана, підсилить безпеку об'єднання.

До слова, Євросоюз розгляне варіант із переданням заарештованих активів РФ Україні.

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