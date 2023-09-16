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Ердоган припустив, що Туреччина "може розлучитися" з ЄС

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара "може розлучитися" з Європейським Союзом, якщо це необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган відреагував на доповідь Європейського парламенту щодо Туреччини. 

"Європейський Союз робить кроки, щоб дистанціюватися від Туреччини. Ми оцінюємо ситуацію з урахуванням цих подій. Після цих оцінок ми можемо піти різними шляхами з ЄС, якщо буде потрібно", - сказав він.

Доповідь ЄС

Варто зазначити, Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Брюсселя щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

Цього тижня Європарламент ухвалив доповідь, де йдеться, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин. Європарламент закликав ЄС вивчити "паралельні та реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Нагадаємо, що Туреччина продовжує блокувати вступ Швеції до НАТО. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив після саміту НАТО у Вільнюсі, що направить ратифікацію заявки Швеції до парламенту у жовтні.

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