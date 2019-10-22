Эрдоган пригрозил продолжить наступление на Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил продолжить наступление на севере Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что президент Турции обещает возобновить военную операцию против курдов, если перемирие на севере Сирии будет нарушено. Также он отправился в Сочи для переговоров с президентом РФ Путиным.

Анкара пригрозила продолжить наступление против курдских сил самообороны на севере Сирии, если соглашение о прекращении огня не будет соблюдаться.

"Если обещания, которые Америка дала нашей стране, не будут сдержаны, мы продолжим наше наступление там, где оно было остановлено, на этот раз с еще большей решимостью", - заявил президент Турции Эрдоган.

Напомним, президент Сирии Башар Асад назвал Эрдогана "вором" из-за военной операции Турции на северо-востоке его страны.

Страны ЕС и США осудили это решение. Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить экономику" Турции в случае "неправильных действий". Стоит подчеркнуть, что курды были союзниками США в борьбе против "Исламского государства".

Как сообщало РБК-Украина, 17 октября, стороны договорились о прекращении огня на 120 часов. Сегодня этот период заканчивается. Американские войска в это время перебросили свои силы в Ирак и полностью покинули Сирию.