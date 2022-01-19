Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию. Предлагает обсудить разногласия

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил двух лидеров в страну, чтобы "уладить разногласия" между странами.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - заявил Калын.

Отметим, Эрдоган неоднократно предлагал свое посредничество в урегулировании ситуации в Украине. Зеленский также предлагал организовать встречу с Путиным и просил президента США Джо Байдена организовать трехсторонние переговоры. Однако, в РФ не спешат провести переговоры.

Угроза нового вторжения РФ в Украину

В Белом доме предупредили, что РФ может в любой момент напасть на Украину. США считают сложившуюся ситуацию на украинской границе чрезвычайно опасной. На этом фоне Вашингтон исходит из того, что России необходимо решить, продолжать переговоры или нет.

Эрдоган, в свою очередь, считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично. По его словам, Украина не обычная страна, Украина - сильное государство.

Добавим, что глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что нужно быть готовыми к возможному вторжению России в Украину в ближайшие дни.

Тем временем, Александр Лукашенко заявил о необходимости совместных учений России и Беларуси. Они пройдут в феврале.