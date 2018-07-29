Ердоган попередив США про можливі наслідки в разі зупинки поставок винищувачів F-35

Ердоган заявив, що США зобов'язані допомогти своєму союзнику по НАТО, але в разі потреби зможе знайти альтернативу

Президент Туреччини Реджеп Ердоган попередив, що керівництво країни буде звертатися до міжнародного арбітражу, якщо США не будуть постачати їй винищувачі F-35. Про це повідомляє Haberturk.

Ердоган заявив, що на його думку, це психологічний прийом, адже США зобов'язані допомогти своєму союзнику по НАТО.

Також, він зазначив, що Туреччина здатна знайти альтернативу літакам F-35, якщо США відмовить в поставках.

Місяць тому, незважаючи на протести Конгресу, США офіційно передала ВПС Туреччини перший винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35A.

Нагадаємо, в Туреччині відповіли на погрози Трампа про санкції. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна не буде терпіти загрози Сполучених Штатів у зв'язку із затриманням американського пастора.