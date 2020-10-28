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Ердоган запропонував Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі

Анкара, Середа 28 жовтня 2020 12:59
Ердоган запропонував Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі
Фото: Реджеп Ердоган (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту Росії Володимиру Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі. Лідери Туреччини і Росії провели напередодні переговори.

Про це Він заявив під час виступу в парламенті Туреччини, передає Reuters.

"Ми провели хороші переговори з Путіним. Докладно обговорили Карабах. Ми сказали: давайте вже закінчимо це все на Кавказі. Хочете, ми спільно зробимо кроки, поговоримо зі сторонами. Але зараз нам важливо чітко вирішити: чи будемо ми врегулювати проблему або ж ні", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, з ранку 26 жовтня у Нагірному Карабасі набула чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США.

При цьому з ранку 26 жовтня сторони почали звинувачувати один одного у порушенні перемир'я. В результаті прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що зусилля США по встановленню перемир'я в Карабасі зазнали невдачі.

Раніше Пашинян виступав за введення російських миротворців в Нагорний Карабах. Він вважає, що у РФ хороші відносини і з Азербайджаном і Вірменією.

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