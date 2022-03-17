Эрдоган снова предложил провести переговоры Зеленского и Путина в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров он в очередной раз предложил провести переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Путина в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
В администрации Эрдогана сообщили, что турецкий лидер и Путин обсудили последнюю информацию по войне России против Украины и гуманитарную ситуацию.
Эрдоган подчеркнул, что согласование ряда вопросов может потребовать проведения личной встречи президентов РФ и Украины, и опять озвучил приглашение в адрес Путина и Зеленского на встречу в Стамбул или Анкару.
При этом он выразил уверенность, что в случае прекращения огня в Украине, у лидеров двух стран появится возможность для долгосрочного урегулирования.
Ранее сообщалось, что достичь мира между Украиной и Россией можно только при встрече лидеров стран Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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