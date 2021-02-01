Эрдоган предложил изменить конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости начать дискуссию о разработке новой конституции страны. Он отметил, что процесс разработки основного закона Турции должен быть максимально прозрачным.

Об этом сообщает NTV.

"Если мы достигнем взаимопонимания с нашим партнером по Народному альянсу, мы сможем принять меры для принятия новой конституции в предстоящий период", - заявил Эрдоган.

При этом турецкий лидер заявил, что итоговый текст новой конституции будет представлен на усмотрение граждан страны.

"Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации. Мы начнем предпринимать необходимые конкретные шаги в Ассамблее по вопросам в области законодательства и в нашем президентстве по административным вопросам", - отметил он.

Также, по мнению Эрдогана, Турции необходимы реформы. Он отметил, что страна должна следовать политике регионального лидерства во всех сферах.

"Основные усилия по реформированию больше нельзя откладывать. При подготовке реформ были проведены встречи со всеми слоями общества и подготовлены законопроекты. Вскоре мы поделимся с общественностью всесторонним исследованием, которое включает философию, цели, задачи и мероприятия наших пакетов реформ", - добавил Эрдоган.

Напомним, ранее агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac.

Кроме того, за первый день вакцинации от коронавируса в Турции привили более 100 тысяч человек.