Ердоган запропонував змінити конституцію Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про необхідність розпочати дискусію про розробку нової конституції країни. Він зазначив, що процес розробки основного закону Туреччини повинен бути максимально прозорим.

Про це повідомляє NTV.

"Якщо ми досягнемо порозуміння з нашим партнером по Народному альянсу, ми зможемо вжити заходів для прийняття нової конституції в майбутній період", - заявив Ердоган.

При цьому турецький лідер заявив, що підсумковий текст нової конституції буде представлений на розсуд громадян країни.

"Підсумковий текст повинен бути представлений на розсуд нації. Ми почнемо вживати необхідні конкретні кроки в Асамблеї з питань в області законодавства і в нашому президентстві з адміністративних питань", - зазначив він.

Також, на думку Ердогана, Туреччини необхідні реформи. Він зазначив, що країна повинна слідувати політиці регіонального лідерства в усіх сферах.

"Основні зусилля з реформування більше не можна відкладати. При підготовці реформ були проведені зустрічі з усіма верствами суспільства і підготовлені законопроекти. Незабаром ми поділимося з громадськістю всебічним дослідженням, яке включає філософію, цілі, завдання та заходи наших пакетів реформ", - додав Ердоган.

Нагадаємо, раніше агентство фармацевтичних препаратів Туреччини видало дозвіл на екстрене застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac.

Крім того, за перший день вакцинації від коронавірусу у Туреччині прищепили понад 100 тисяч осіб.