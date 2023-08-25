Ердоган працює над відновленням зернової угоди, - глава МЗС Туреччини

"Для Туреччини є пріоритетом відновлення цієї ініціативи (мова про зернову угоду - ред.). Вона має величезне значення для продовольчої безпеки у світі. Наш пан президент у цьому питанні веде систематичну роботу. Зараз тривають напружені зустрічі, обмін думок різних сторін з цього питання", - розповів Фідан.

За його словами, зусилля Туреччини для продовження зернової угоди продовжуватимуться. Міністр розраховує, що країні вдасться досягти успішного результату у цьому питанні.

У свою чергу Дмитро Кулеба зазначив, що позиція України щодо продовження зернової угоди конструктивна, але поступок країна не розглядає.

"Над альтернативними маршрутами ми працюємо, і це виконувана задача. Але об'єктивно кажучи, функціонування чорноморського шляху є оптимальним рішенням з усіх точок зору. Ми зможемо суттєво розширити транспортування зерна по наземних коридорах, але блокада Чорного моря має припинитися", - додав глава МЗС України.

Вихід Росії із зернової угоди

Нагадаємо, ще в середині липня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у зерновій угоді. Ініціатива дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Після цього росіяни поставили низку своїх умов для поновлення дії зернової угоди.

Водночас Україна вирішила продовжити експорт зерна без участі Росії. Нещодавно наша країна запустила альтернативний зерновий коридор у Чорному морі.