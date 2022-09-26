Ердоган планує провести переговори із Зеленським та Путіним: що обговорять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу під час брифінгу у Японії.

"Наш пан президент проведе переговори з Путіним та Зеленським. Наші зусилля спрямовані на те, щоб організувати їхню зустріч", - сказав він на прес-конференції в Національному прес-клубі Японії в Токіо.

Чавушоглу не уточнив, чи будуть переговори проходити по телефону чи віч-на-віч.