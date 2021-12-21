Эрдоган планирует пересмотреть свои отношения с МВФ из-за падения лиры

Эрдоган в телеобращении к гражданам подчеркнул, что Турция "больше не будет страной, отдающей свою экономику и политику в заложники внешним силам с помощью программ МВФ".

Новая финансовая альтернатива

По его словам, власти предложат "новую финансовую альтернативу гражданам, которые хотят уменьшить свои опасения по поводу роста обменного курса".

"Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои вклады из турецкой лиры в иностранную валюту, опасаясь роста обменного курса", - сказал он.

Форвардный обменный курс

Эрдоган сообщил, что турецким экспортным компаниям, которые испытывают трудности при назначении цен из-за колебаний обменного курса, будет предоставлен форвардный обменный курс непосредственно через Центральный банк.

Он также объявил о снижении до 10 процентов налога, удерживаемого по выплате дивидендов, производимых компанией.

Привлечение в экономику золота

Вместе с тем турецкий лидер сообщил о разработке новых финансовых инструментов, которые позволят привлечь в экономику Турции золото населения на сумму 280 млрд долларов.

Эрдоган подчеркнул, что Турция не имеет "ни намерения, ни необходимости хоть на шаг отступать от свободной рыночной экономики". Он призвал "всех, у кого есть деньги и доступ к финансам", к инвестициям в экономику и открытие производств.

Падение лиры

Ранее в понедельник турецкая лира упала более чем на 10% до 18,4 за доллар после того, как Эрдоган на выходных твердо отстаивал свою политику по снижению процентных ставок, несмотря на рост потребительских цен. Он также раскритиковал бизнес-группы, призывающие его сменить курс.

После оглашения мер Эрдоганом лира резко укрепилась на 25%.