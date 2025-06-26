Ердоган заявив, що Трамп приїде до Туреччини, якщо там буде Путін

На зворотному рейсі із саміту НАТО він розповів про зустріч із Трампом. Ердоган повідомив президенту США, що Анкара має намір організувати зустріч лідерів Росії та України в Туреччині для проведення мирних переговорів.

"Він (Трамп) сказав: "Якщо президент Росії Володимир Путін приїде в Стамбул або Анкару для вирішення проблеми, то я теж приїду, - сказав Ердоган. - Ми встановимо необхідні контакти і, якщо Бог дасть, здійснимо цю зустріч якомога швидше".

Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати інтенсивних зусиль для закінчення війни в Україні справедливим і стійким миром.

"Я вважаю, що відкрилося вікно можливостей для припинення вогню і постійного миру. Його не можна упускати. Ми прагнемо закласти основу процесу міцного миру, підтримуючи додаткові конкретні кроки між сторонами. Я сподіваюся, що війна закінчиться якомога швидше за підтримки союзників. Як я завжди кажу, у справедливому світі не буде переможених", - сказав він.