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Эрдоган откроет новый международный аэропорт в Нагорном Карабахе

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Нагорный Карабах, Понедельник 25 октября 2021 06:01
Эрдоган откроет новый международный аэропорт в Нагорном Карабахе Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (instagram.com/rterdogan)
Автор: Анна Полисученко

В Физули, что в Нагорном Карабахе, построили первый аэропорт, открытие которого состоится 26 октября. В торжественной церемонии примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Международный аэропорт Физули, первый аэропорт, построенный Азербайджаном на освобожденной от оккупации территории Нагорного Карабаха, будет введен в эксплуатацию 26 октября", - сообщает телеканал.

Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан с однодневным визитом.

Ранее мы писали, что Эрдоган анонсировал планы Турции и Азербайджана отстроить новый Карабах.

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