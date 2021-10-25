ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ердоган відкриє новий міжнародний аеропорт у Нагорному Карабасі

Новость на русском →
Нагірний Карабах, Понеділок 25 жовтня 2021 06:01
Ердоган відкриє новий міжнародний аеропорт у Нагорному Карабасі Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (instagram.com/rterdogan)
Автор: Анна Полисученко

У Фізулі, що в Нагорному Карабасі, побудували перший аеропорт, відкриття якого відбудеться 26 жовтня. В урочистій церемонії візьме участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Міжнародний аеропорт Фізулі, перший аеропорт, побудований Азербайджаном на звільненій від окупації території Нагірного Карабаху, буде введений в експлуатацію 26 жовтня", - повідомляє телеканал.

Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з одноденним візитом.

Раніше ми писали, що Ердоган анонсував плани Туреччини та Азербайджану відбудувати новий Карабах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нагорный Карабах
NEWS
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
Розмір штрафів будуть визначати по-новому: Мінсоцполітики анонсувало зміни
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі