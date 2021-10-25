Ердоган відкриє новий міжнародний аеропорт у Нагорному Карабасі
Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (instagram.com/rterdogan)
У Фізулі, що в Нагорному Карабасі, побудували перший аеропорт, відкриття якого відбудеться 26 жовтня. В урочистій церемонії візьме участь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.
"Міжнародний аеропорт Фізулі, перший аеропорт, побудований Азербайджаном на звільненій від окупації території Нагірного Карабаху, буде введений в експлуатацію 26 жовтня", - повідомляє телеканал.
Реджеп Таїп Ердоган відвідає Азербайджан з одноденним візитом.
Раніше ми писали, що Ердоган анонсував плани Туреччини та Азербайджану відбудувати новий Карабах.