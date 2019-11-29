Эрдоган осудил слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Эрдоган посоветовал Макрону самому обратиться к врачу на предмет "смерти мозга"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Североатлантический альянс (НАТО) находится в состоянии "смерти мозга". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анатолийское агентство.

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - сказал Эрдоган.

Напомним, Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Позже Макрон заявил, что его заявления о том, что НАТО переживает "смерть мозга", стали полезным сигналом тревоги для членов альянса, и он не будет просить прощения за это. Так, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон не извинился за замечания, которые, по его словам, были необходимы после того, как союзники стали слишком сосредоточены на вопросах бюджета, а не на развитии геополитики.