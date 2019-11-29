ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган осудил слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

Новости » Политика     29.11.2019 - 16:05
Эрдоган осудил слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Эрдоган посоветовал Макрону самому обратиться к врачу на предмет "смерти мозга"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его слова о том, что Североатлантический альянс (НАТО) находится в состоянии "смерти мозга". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анатолийское агентство.

"Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти мозга", - сказал Эрдоган.

Напомним, Макрон ранее заявлял, что внутри НАТО полностью пропала координация, и альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он считает, что Европейскому союзу необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

Позже Макрон заявил, что его заявления о том, что НАТО переживает "смерть мозга", стали полезным сигналом тревоги для членов альянса, и он не будет просить прощения за это. Так, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, Макрон не извинился за замечания, которые, по его словам, были необходимы после того, как союзники стали слишком сосредоточены на вопросах бюджета, а не на развитии геополитики.

Столтенберг: на саммите НАТО будут обсуждатся агрессивные действия России Столтенберг заявил об отсутствии угрозы из России для стран НАТО
Новости Украины НАТОРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль Макрон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь