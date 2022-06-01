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Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Турция начала новую спецоперацию на сирийской границе. Анкара хочет создать "зону безопасности" глубиной 30 км.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По его словам, Турция начинает новый этап борьбы с терроризмом. Целью операции является "освобождение" нескольких районов возле южной границы.

"Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 км вглубь от границы Турции. Мы очищаем от террористов Талль-Рыфат и Мюнбич", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что после этого последуют и другие фазы по зачистке приграничных районов.

Стоит отметить, что Эрдоган уже говорил о новых военных операциях Турции вдоль своих южных границ.

Анкара заявляется, что ее целью является борьба с террористическими организациями КРП (Курдская рабочая партия) и YPG (Отряды народной самообороны, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").

Ранее в США сказали, что опасаются действий Турции на сирийской границе, поскольку это поставит под угрозу американские силы и кампанию коалиции против ИГИЛ.

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ТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган